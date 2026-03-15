３月15日に行なわれたJ２・J３百年構想リーグ第６節で、栃木シティはヴァンラーレ八戸と敵地で対戦。１−０で接戦を制した。待望の今季初勝利を掴み取った一戦で、決勝点を挙げたのが田中パウロ淳一だ。32歳のレフティは11分、ボックス内右に抜け出した鈴木武蔵のクロスにワンタッチで合わせ、ゴールネットを揺らした。「まず、勝てたことが良かった」「内容はまだまだ。でもこの勝ちが次につながる」試合後のインタビュー