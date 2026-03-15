Kis-My-Ft2の玉森裕太が、自身のInstagramで回転寿司を訪れた時の動画を公開した。 【動画】意外？玉森裕太が独特なミルクレープの食べ方を披露 ■玉森裕太「独特って言われる」ミルクレープの食べ方に注目集まる この日の玉森は、真っ白な白いシャツ姿で登場。胸のポケットには細い黒ぶちメガネをかけた爽やかモノトーンコーデで、回転寿司を訪れていた。 しばし食べすすめていた様子で、目の前には