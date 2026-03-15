木村拓哉が、3月14日に自身のInstagramを更新し、スタイリッシュなバストアップのモノクロショットを公開した。 【写真】木村拓哉の渋さとカッコよさが光る、バストアップモノクロショット ■木村拓哉の“渋み”が際立つ この日の木村は、ノンウォッシュと思しきデニムジャケット姿に、細い黒ぶちフレームのメガネをかけた自撮り写真を公開した。 木村は「皆さん、今日も1日お疲れ様でした！」と綴り、⁡「素敵な週