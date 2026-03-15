野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」日本代表・侍ジャパンは14日（日本時間15日）、米フロリダ州マイアミのローンデポパークでベネズエラ代表と対戦。5－8で敗れ、2大会連続の世界一はならなかった。初回には、四球で出塁した鈴木誠也外野手が盗塁を試みた際に右ひざを負傷。足を引きずりながらベンチへ下がり、そのまま試合を退いた。怪我の詳細は現在も不明で