100円を拾った男性。「ここで脳内の天使と悪魔が交互に囁くやつだな」と思いきや!?【4コマ漫画】本作品を読む漫画やアニメでは、迷ったときに頭の中に現れる「天使」と「悪魔」が言い争う――そんなおなじみの場面がある。しかし、もしその天使と悪魔がすでに“とんでもない修羅場”の最中だったらどうなるのか--。そんな発想から生まれた4コマ漫画が、読者の予想を軽やかに裏切り話題となっている。■漫画経験ゼロから始まった「4