2026年3月13日、韓国・ファイナンシャルニュースは「世界を驚愕（きょうがく）させた韓国の乳幼児を対象とする過度な私教育ブームが法で規制されることになった」と伝えた。教育部は12日、国会本会議で「学院（学習塾、予備校）の設立・運営および課外教習に関する法律」（学院法）改正案が可決された」と明らかにした。私教育施設の運営主体による幼児の募集や、実力によるクラス分けのために強制的に実施されるレベルテストを禁