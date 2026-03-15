DeNAは新加入のヒュンメルが八回に満塁本塁打。ともにオープン戦初登板の先発深沢が3回、新人島田は1回を無失点。ソフトバンクで先発枠を担うスチュワートは6回を4安打無失点。低めの球で三振を奪うなど安定感があった。