元モーニング娘。でタレントの加護亜依（38）が15日、自身のインスタグラムを更新。自身が作った弁当を公開した。【写真】「本格的で美味しそう」加護亜依が公開した半熟煮卵などが入った弁当加護は「最近のごはん」とし「毎朝のお弁当作りも、10分でできるように」と投稿した。写真には餃子や煮卵の入った弁当などを公開した。この投稿には「どれも本格的で美味しそう」「10分は凄すぎます」などのコメントが寄せられている