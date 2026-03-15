広島は森がコースを丁寧に突き、5回無失点の好投で先発枠入りへ前進。佐藤啓が2安打1盗塁で開幕1軍へアピールした。阪神は先発候補の西勇が4回無失点。走者を背負ってから粘り強く、多彩な球を低めに集めてピンチを脱した。