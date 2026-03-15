愛弟子の活躍が、よほどうれしかったのだろう。12日に行われた重賞「第55回白鷺賞」（ダート2000メートル、12頭立て）で勝ったヘラルドバローズ（牡7、父シニスターミニスター）に騎乗した小谷哲平（17）をレース後、新子雅司師（48）は馬場の入り口で待っていた。珍しい光景だった。2着にも自身が管理し、小谷哲の兄弟子・笹田知宏が騎乗したラッキードリーム（牡8、父シニスターミニスター）が入るというこれ以上ない結果だ