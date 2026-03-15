3月13日におこなわれた「第49回日本アカデミー賞」の授賞式で、吉沢亮が主演を務めた映画『国宝』が多くの賞を獲得し、最多の10冠を成し遂げた。この授賞式では、そんな映画をほうふつとさせるようなできごとが起きていたようで──。授賞式には、豪華な俳優が一堂に会したが、とくに、女優陣は注目を集めた。「寺島しのぶさん、松たか子さん、長澤まさみさん、北川景子さん、広瀬すずさん、高畑充希さんなど、第一線で活躍す