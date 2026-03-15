2026年6月11日の北中米ワールドカップ開幕日まで、あと88日と迫った3月14日、長友家に “悲報” が届いた。現在、「Jリーグ百年構想リーグ」に出場中の長友佑都は、ここまでの5試合すべてに先発出場。39歳と大ベテランながら、出場時間は平均約76分と、調子のよさをキープしていた。迎えた14日の水戸ホーリーホック戦。長友はいつものように先発で出場したが、前半20分に相手のクリアボールを追って走った際に足を負傷。ベン