ＷＢＣ日本代表初選出となった佐藤輝明内野手（２７＝阪神）は世界の大舞台での経験をかみしめた。１４日（日本時間１５日）のベネズエラ戦（ローンデポ・パーク）に「２番・右翼」でスタメン出場。快音を響かせたものの、チームは５―８で敗れ、連覇の夢は準々決勝で途絶えた。「僕ら以上に向こうの打線が上回っていたと思いますし。もっと打ちたかったですけど、ベネズエラが強かったなと感じています」。３回には大谷翔平