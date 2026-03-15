「これでいいのかな？」と、なかなか正解が見つからない“バッグの収納”。シンプル暮らしを目指しているフレンズエディターのsakuraさんは、身近なアイテムを活用してバッグの収納を見直しました。詳しく語ります。「置くだけ」「つめ込むだけ」だったカバン収納一見問題なさそうでも、【写真】クローゼットの上の棚は、手が届きにくい高さで取りづらいのが悩み・どんなカバンをどれくらいもっているのか分からない・ボックス収納