侍ジャパンがＷＢＣ準々決勝・ベネズエラ戦（１４日＝日本時間１５日、ローンデポ・パーク）に５―８で敗れた。ＷＢＣ初の４強を逃した日本代表に「ニューヨークポスト」紙は「大谷翔平の活躍もむなしく、ＷＢＣ準々決勝でベネズエラが日本を破るという衝撃的な番狂わせが起きた」と報じた。同記事は「大谷も数多くいる選手の１人にすぎない。日本の敗戦はこの現実を改めて思い起こさせるものだった」と大谷翔平（３１＝ドジ