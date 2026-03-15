フリーアナウンサーの鷲見玲奈が14日、国立代々木競技場 第一体育館で開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」(TGC)に出演。お笑いコンビ・EXITとともに司会を務めた。(左から)EXITりんたろー。、兼近大樹、鷲見玲奈EXITとタッグを組むのは今回で10回目。鷲見は「またきましたね〜」とりんたろー。と兼近大樹とともに、肩から腕にかけてシースルー生地が使われた大人ワンピース姿で登場。春ら