野球の日本代表・侍ジャパンが１４日（日本時間１５日）の準々決勝・ベネズエラ戦（ローンデポ・パーク）に５―８で敗れ、日本代表史上ワーストとなるベスト８での敗退が決まった。一進一退の攻防を繰り広げたこの日の一戦。初回、先発の山本がアクーニャに先頭打者弾を浴びるも、直後の攻撃で大谷が先頭打者弾を「お返し」しすぐさま同点。それでも２回に勝ち越しを許したが、１―２で迎えた３回には佐藤の適時二塁打などから