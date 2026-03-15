国立代々木競技場 第一体育館で14日、国内最大級のファッションイベント「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」が開催。女優の池田エライザが、開幕を告げる最初のステージ「TGC SPECIAL COLLECTION」のトリを務めた。池田エライザTGCで最初に行われる「TGC SPECIAL COLLECTION」は、日本を代表するスタイリストの一人・野口強氏が「TGC 2011 A/W」よりスタイリングを担当している恒例のステージ。黒や