準々決勝でベネズエラに敗れるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝が14日（日本時間15日）に米マイアミで行われ、日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに5-8で敗れた。8強敗退は史上初の屈辱で、連覇はならなかった。試合後、Netflix中継で涙を流した元プロ野球選手に、ファンももらい泣きしていた。大谷翔平、森下翔太の本塁打で5-2とリードを奪ったものの、ベネズエラの強力打線を封じきれず。5-8で敗れた侍