引き出しを引っかいてこじ開けている猫さん。物音を聞きつけて様子を見に来た同居猫さんは、何をやっているのか横で興味深そうに見学していたのだそう。動画は23.9万回以上も再生され、「ネコちゃんたちだと許せてしまうのなんででしょうね」「ネコさん、あったまいいですね」とのコメントが集まっています。 【動画：引き出しが開いているのを不思議に思っていたら、ネコが…華麗すぎる『犯行現場』】 器用に引き出しを開ける猫