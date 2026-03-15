やせ細った状態で保護された子猫を愛情込めて育てた飼い主さん。その後、すくすくと成長した姿は保護当時の面影がないと話題に！Threadsに投稿されると2万回以上表示され、「これこそ幸せの証♡」「まるで別ニャンだわ！」「こんなにも変わるのかとびっくりしました！」「本当だ！入れ替わった？w」といった声が寄せられました！ 【写真：やせ細り、『汚れていた野良猫』を保護→愛情込めて育てた結果…面影がなさすぎる『驚