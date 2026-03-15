猫にワクチン接種が大切な理由 1.感染症から命を守るため 猫の感染症の中には、一度かかると命を落とす危険が高いものや、一生付き合っていかなければならない後遺症を残すものが存在します。ワクチンは、こうした重大な病気に対する免疫をあらかじめ体の中に作るために必要です。 2.室内飼いでも感染のリスクがあるため ウイルスは目に見えません。飼い主さんが外でウイルスに触れ、服や靴、手などを介して自宅に持ち