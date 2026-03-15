春コーデのオシャレ度をアップするなら “グレー” に注目してみて。シックでありながら黒より柔らかなニュアンスがあり、いつもの着こなしもぐっと洗練された雰囲気に。今季はトレンドカラーとしても話題で、取り入れるだけで旬のムードをプラスします。今回は【GU（ジーユー）】のメンズラインから、女性も取り入れやすいグレーアイテムをピックアップ。スタッフさんの最旬コー