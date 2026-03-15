ベネズエラが侍ジャパンに打ち勝つワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝が14日（日本時間15日）に米マイアミで行われ、日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに5-8で敗れた。8強敗退は史上初の屈辱で、連覇はならなかった。ベネズエラ主将は日本戦への熱い思いを明かした。大谷翔平（ドジャース）、森下翔太（阪神）の本塁打で5-2とリードを奪った侍ジャパンだったが、ベネズエラの強力打線を封じきれず。5-8で