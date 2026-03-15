なでしこジャパン、女子W杯の出場権獲得アジア杯4強進出で…フィリピンに7-0の大勝なでしこジャパン（女子日本代表）が、来年の女子ワールドカップ（W杯）の出場権を獲得した。3月15日にアジア予選を兼ねてオーストラリアで開催の女子アジアカップ準々決勝でフィリピンと対戦し、7-0で勝利した。日本はグループリーグ最終戦のベトナム戦から8人のスタメンを変更。多くの選手を入れ替えながら戦うなか、代表通算100試合出場に