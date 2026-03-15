◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」プロ野球のキャンプ取材で宮崎に滞在していた２月、旅行中の韓国の青年とひょんなことから友達になった。韓国プロ野球で活躍した祖父を持つジホ君とは、ゴルフが趣味という共通点もあり話が弾んだ。と言っても、互いにスマートフォンの翻訳機能を使っての会話だ。ＷＢＣ韓国代表が厳しい条件をクリアして準々決勝進出を決めた３月９日の夜、ＬＩＮＥに祝福メッセージを送った。「ありがと