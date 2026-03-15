◆女子アジア杯▽準々決勝日本７―０フィリピン（１５日、オーストラリア・シドニー）ＦＩＦＡランク８位のなでしこジャパンは同４１位のフィリピンに７―０で勝利し、１０大会連続のＷ杯（来年６月開幕、ブラジル）出場を決めた。初戦の台湾戦（２〇０）では強固なブロックをしいて守る相手を崩せず、ショート２０本以上を放ちながら無得点で前半を終えた。この日も前半だけでシュートを２０本以上記録し、ボール支配率も