◇卓球 WTTチャンピオンズ 重慶(10日〜15日、中国)世界のトップ選手が集まる『WTTチャンピオンズ重慶』。15日は男女のシングルス準決勝が行われ、張本智和選手が中国の19歳・温瑞博選手に2−4(11−6、13−15、5−11、11−7、7−11、19−21)で敗れました。今大会男子の中国勢で唯一4強入りした温瑞博選手。大きな期待と声援を受ける温瑞博選手の積極的な攻撃に、張本選手は苦しめられます。ゲームカウント2−3と追い詰められると、