◆ＷＢＣ準々決勝日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンはベネズエラに逆転負けを喫し、準々決勝で敗退。４強入りを逃すのはプロ参加の１９９９年以降、ＷＢＣを含めた主要３大大会で日本史上初となった。今回の結果を受け、Ｘ（旧ツイッター）では「ネトフリ解約」がトレンドで急上昇している。今大会は「Ｎｅｔｆｌｉｘ」が国内独占配信するため、地上波テレビの生中継はな