◇サッカーAFC女子アジアカップオーストラリア2026 準々決勝 日本7-0フィリピン(日本時間15日、シドニー)「FIFA女子ワールドカップ(W杯)ブラジル2027」の予選を兼ねたアジアカップが行われ、準々決勝に進んだ日本代表・なでしこジャパンはフィリピンに勝利し、W杯出場権を獲得しました。日本は前半終了間際、正面からシュートを放つと相手ゴールキーパーにはじかれたところをFW・田中美南選手が頭で押し込み先制。さらにその直後に