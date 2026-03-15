アメリカ映画界の最高の栄誉とされるアカデミー賞の授賞式を翌日に控え、メーキャップ・ヘアスタイリング賞にノミネートされている映画「国宝」の激励会が14日、ロサンゼルスで開かれました。ロサンゼルスにある日本総領事公邸で14日、開かれたのは、映画「国宝」の関係者らの激励会です。「国宝」は歌舞伎の女形を再現した美しいメイクや、物語を彩るヘアスタイリングなどが評価され、日本映画として初めてメーキャップ・ヘアスタ