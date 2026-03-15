テレビ朝日の清水俊輔アナウンサーが１５日、Ｘを更新。ＷＢＣで日本がベネズエラに敗れ、準々決勝敗退となったものの「決勝まで見届ける」との決意を述べた。清水アナは２３年のＷＢＣでは、チェコ戦、イタリア戦、決勝戦で実況。テレビ朝日放送の４試合中、３試合で実況を担当した。また、０９年のＷＢＣでは全試合で実況を担当した信頼の厚いベテランアナだ。今回は、地上波での放送がなく、Ｎｅｔｆｌｉｘの独占配信。テ