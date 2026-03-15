ポーカープレーヤーの岡本詩菜が14日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。これまでに獲得した賞金について明かす場面があった。岡本は世界最高峰のポーカーイベントWorld Series of Poker （WSOP）の「Ladies Championship」で23年に準優勝を果たし、鮮烈な世界デビュー。翌24年に初優勝して日本人女性初のブレスレットを獲得。今年も連覇を成し遂げ、世界ポーカー史に残る偉