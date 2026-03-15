◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本5ー8ベネズエラ（2026年3月14日ローンデポ・パーク）日本代表「侍ジャパン」の隅田知一郎投手（26＝西武）が14日（日本時間15日）、準々決勝のベネズエラ戦の5回に2番手として登板。ガルシアに2ランを打たれた1球を悔やみ「今までの野球人生で一番悔しい負け」と言葉を絞り出した。3点リードの5回だった。先発の山本由伸からバトンを受けた隅田は先頭に四球、続くアクーニャから空