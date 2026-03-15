「オープン戦、巨人−日本ハム」（１５日、東京ドーム）この日１軍に合流したばかりの、巨人の平山功太外野手が四回にチームオープン戦１号を放った。２点リードで迎えた四回だ。２死走者なしで打席に向かうと、日本ハムの先発・有原の高めに浮いた変化球を振り抜いた。打球は左中間席へと着弾し、待望のチーム１号をマーク。また三回には無死一塁から左中間を切り裂く適時三塁打を放ち、先制点をもぎ取っていた。平山はこ