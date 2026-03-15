タレントのビートたけし（79）が15日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。米軍による対イラン軍事作戦について言及した。トランプ米大統領は14日、NBCテレビのインタビューで、米国とイスラエルが軍事作戦を続けているイランの戦闘力について「あと2日もあれば完全に壊滅させるだろう」と主張し、停戦交渉について「イランは取引をしたがっているが、私はしたくない。条件が十分に整っていない