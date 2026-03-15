「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン５−８ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）侍ジャパンは逆転負けで敗退。初めて４強入りを逃した。それでも、三回までは打線が奮起した。初回、負傷交代した鈴木誠也の代わりに出場した森下が３ラン。勝負強さを発揮し、「タイミングはベンチで合わせていた。いきなりのことだったので頭を冷静にしていきました」と振り返った。直前には２番起用の佐藤輝が同点適時二塁打。「自信というか