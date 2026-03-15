◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本ーベネズエラ（2026年3月14日ローンデポ・パーク）日本代表「侍ジャパン」は15日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラと対戦して5-8で敗れ、連覇はならなかた。「7番・二塁」で出場した牧秀悟内野手（27＝DeNA）は4打数無安打に終わった。8回は2死一、二塁の好機でオリックスに在籍するマチャドに遊ゴロに抑えらえた。準々決勝での終戦に「ベネ