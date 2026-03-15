テレビアニメ『左ききのエレン』が4月7日深夜24時よりテレ東系列にて放送されｒことが決定した。あわせて追加キャスト3人と先行上映での入場者特典が発表された。【画像】高校時代の光一＆エレン描く！特典のコミックス光一の同期で目黒広告社の営業担当・朱音優子役は結川あさき、同じく目黒広告社の営業担当・流川俊役は新垣樽助、そして国内外で活躍する荒っぽいフォトグラファー・佐久間威風役は松田健一郎が担当する。2