熟女セクシー女優の人気が高まっている近年、40代デビューは当たり前、50代、60代でデビューする女性も珍しくなくなってきました。そんな50代デビューの元祖的な存在と言えるのが、2014年に「安野由美」としてデビューした、愛川由美さんです。一度は引退したものの、還暦を間近に迎えた2023年にセクシー女優として復帰。家庭を持つ女性でありながら、セクシー女優として現在も精力的に活動を続ける愛川さんに、旦那さんとの関係や