NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の最終回を前に13日、次作『風、薫る』とのバトンタッチセレモニーが東京・渋谷のNHK放送センターで行われた。『ばけばけ』で主人公の夫役を演じたトミー・バストウが登場し、劇中の姿から一変したダンディーな装いが注目を集めた。【写真】「別人じゃん」大胆イメチェンしたヘブン先生（右）2026年3月27日に最終回を迎える『ばけばけ』は、高石あかりがヒロイン・トキを演じ、トミー・バストウ