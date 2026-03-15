―［貧困東大生・布施川天馬］― 2026年も長く続いた受験の冬ですが、そろそろほとんどの大学の合否発表が出そろってきました。これから後期日程の受験がある方もいらっしゃいますが、新居探しや入学手続きで忙しくする方も多いのでは。個人的な注目は、やはり3月10日の東京大学合格発表。今年は「御三家」と名高い開成高校が史上最高クラスの合格実績をたたき出したり、近年失速気味だった巣鴨高校が13名の合格者を輩出し