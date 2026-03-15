「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン−ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）侍ジャパンの大谷翔平選手は試合後、報道陣の取材に応じ、チームメートに「また会おうね」と伝えたことを明かした。試合終了から約１時間、首脳陣、選手たちはロッカーから出てこなかった。ミーティングが行われていたとみられ、大谷は「次のチャンスっていうのは必ずあるんじゃないかなとは思いますし。そこに向けてまたみんなで頑張りたいなと。『ま