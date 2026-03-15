大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースから特別セレクション！（初公開2025年2月28日記事は取材時の状況）＊＊＊日本最高峰の学力を誇る女子校である桜蔭中学校・高等学校を卒業し、東京大学へ進学。卒業後にグラビアアイドルの世界に飛び込んだ東堂ともさん。ただ、本人は「自分では高学歴タレントだと思っていない」と