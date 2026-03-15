ビートたけし（79）が15日、テレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。米国のトランプ大統領の今後について私見を述べた。番組では、米国とイスラエルによるイラン攻撃について特集。そのエンディングで、たけしはカメラに向かって「最近思うのは、果たしてトランプっていうのは、アメリカのためにやってんのかなあ、って感じがあって。へたすると、ハイクラスっていうか、その人たちがつるんで、あとは見捨て