プレミアリーグ第30節でエヴァートンを下し、2位マンチェスター・シティとの勝ち点差を「9」にまで広げたアーセナル。安定した戦いを披露しており、リーグ戦では4連勝達成となった。シティはリーグ戦で負けなしを継続しているが、直近2試合はドロー。アーセナルが優勝となれば、03-04シーズン以来となる。そんなアーセナルだが、夏の移籍市場でCBの獲得を検討しているようだ。『L'Équipe』によると、ターゲットはブンデスリー