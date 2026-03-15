バルセロナでプレイするスペイン代表MFガビ（21）の復帰が近づいているようだ。『The Athletic』が報じている。昨年9月に右膝半月板を故障し、そこから長期離脱が続いていた同選手。今シーズンの出場は2試合のみで、8月のラ・リーガ第2節のレバンテ戦以降出場できていない状況が続いていた。10日に行われたCLラウンド16・1stレグニューカッスル戦ではベンチ入りを果たしていたガビは、今節のセビージャ戦では6ヶ月半ぶりに戦線に復