アーセナルのレジェンドである元フランス代表FWティエリ・アンリが自身のSNSで披露した肉体美が話題を呼んでいるようだ。英『THE Sun』や英『Daily Mail』などが報じている。現役を引退し、現在は解説なども務めるアンリは48歳だが、自身のインスタグラムにて恋人のアンドレア・ラジャチッチと一緒にトレーニングを行う動画と仕上がり切った肉体を写真にて投稿。キャプションには「相棒と10kgのウェストを装着して1時間のセッショ