プレミアリーグ第30節で、アーセナルはエヴァートンと対戦。この試合で後半アディショナルタイムに生まれたアーセナルMFマックス・ダウマンのゴールは、16歳と73日でプレミア史上最年少得点記録となった。これまでの記録は2005年のクリスタル・パレス戦でエヴァートンのジェイムズ・ヴォーンが記録した16歳と271日だったが、ダウマンはこれを大幅に上回った。では、欧州5大リーグを見回すとどうだろう。ラ・リーガの最年少得点記録