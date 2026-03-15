最後の打者で遊飛に倒れ、天を見上げる大谷翔平(C)Getty Images野球日本代表「侍ジャパン」は現地時間3月14日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラ代表に5-8で敗れた。1点を先行された直後、大谷翔平が同点の初回先頭打者本塁打を放ち、3回には途中出場の森下翔太の3ランで勝ち越し。しかし、中継ぎ陣が踏ん張れず、逆転を許した。【動画】打たれたら打ち返す！大谷翔平の初回先頭打者本塁打をチ